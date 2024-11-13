Російському окупанту оголосили підозру в зґвалтуванні неповнолітньої на Херсонщині

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року, під час окупації одного з населених пунктів Херсонщини, зайшов на територію приватного будинку, де переховувалися місцеві жителі з дітьми.

Як зазначили правоохоронці, фігурант увійшов до однієї з кімнат, де знаходились неповнолітня дівчина та її сестри. Він запитав у неї, по скільки їм років, а потім наказав дівчині піти за ним до іншої кімнати будинку та повністю роздягнутись.

"Отримавши відмову від потерпілої, він погрожував їй вбивством та зґвалтуванням іншими військовослужбовцями країни-агресора. Застосовуючи фізичну силу, військовий РФ вчинив акт сексуального насильства над нею", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру військовослужбовцю 109 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ у вчиненні порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).