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РФ убила цивільного поблизу Селидового: Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Юлія Юліна
11 листопада, 2024 понедiлок
15:22
воєнні злочини Росії

Армія РФ убила цивільного чоловіка в окупованому селі поблизу Селидового. Україна вживає заходів для встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви

Зміст

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"11 листопада 2024 року в одному з Telegram-каналів була опублікована інформація про ймовірне вбивство цивільного, скоєне представниками збройних сил Російської Федерації в Покровському районі", - йдеться у повідомленні.

Імовірно, злочин стався після захоплення села Новоолексіївка поблизу Селидового Донецької області.

На оприлюднених фото видно тіло чоловіка на дорозі поруч зі зруйнованими внаслідок бойових дій приватними будинками.

Обережно! Чутливий контент!



Слідчі проводять розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів.

Відкрито провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • У жовтні стало відомо, що в Селидовому Донецької області російські військові, ймовірно, розстріляли двох цивільних жінок. Також окупанти обстріляли цивільний автомобіль та поранили людину. Омбудсмен Дмитро Лубінець скерував листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Теги:
Новини
Кримінал
Війна з Росією
Донеччина
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