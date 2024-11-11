РФ убила цивільного поблизу Селидового: Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"11 листопада 2024 року в одному з Telegram-каналів була опублікована інформація про ймовірне вбивство цивільного, скоєне представниками збройних сил Російської Федерації в Покровському районі", - йдеться у повідомленні.

Імовірно, злочин стався після захоплення села Новоолексіївка поблизу Селидового Донецької області.



На оприлюднених фото видно тіло чоловіка на дорозі поруч зі зруйнованими внаслідок бойових дій приватними будинками.

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Слідчі проводять розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів.

Відкрито провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).