Росію можна запрошувати на переговори лише після її поразки, - французький політолог Ніколя Тензер

Про це заявив президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

“Я бачив комюніке Саміту миру, і я думаю, що ідея, що ми маємо запросити зараз Росію за стіл переговорів, є оманливою. Кожного разу, коли ми говоримо про мир, це підтримує багато російських наративів, які ми все ще спостерігаємо в багатьох столицях. Тези, що нам треба піти на поступки Росії, домовитись про щось – все це вводить в оману”, - наголосив Ніколя Тензер.

На його думку, слова “мирні переговори” - це те, від чого країни Заходу мають наразі утримуватись.

Натомість він наголосив, що Захід має зосередитись на тому, аби надати все необхідне Україні для її «повної і абсолютної перемоги» над Росією.

“Зараз, мабуть, рано проводити саміт миру, натомість варто проводити Саміт війни, оскільки перш за все спочатку потрібно перемогти у війні. Це має бути наша спільна мета, ми маємо надати все необхідне Україні для досягнення цієї цілі, аби Україна могла виграти війну”, - заявив Тензер.

Він зазначив, що нещодавно відвідував Україну й спілкувався з українцями, і цей процес, на його думку, треба пришвидшити.

“Звичайно Україна наодинці не могла б вибити російську армію зі своєї території. Йдеться не просто про спротив російській армії, а про перемогу над нею, аби завершити цю роботу і довести її до кінця”, - додав він.