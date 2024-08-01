Розпочав роботу сайт Еспресо: Біла Церква

Цільова аудиторія ресурсу Еспресо: Біла Церква - мешканці Білоцерківської громади та району.

Матеріали сайту зосереджуються на суспільно-політичному житті, подіях у громаді, на роботі органів місцевої влади, установ, організацій, чиї дії та рішення впливають на мешканців всього регіону.

Серед основних рубрик сайту: Новини, Статті, Репортажі, Інтерв'ю та Блоги.

У команді - професійні журналісти, аналітики та інші фахівці.

“Це важлива подія для нашого медіабренду. Бо це не просто про написання новин, а про створення унікального ресурсу, де кожен може знайти цікаву і корисну для себе інформацію. Тут і аналітика, і розлогі статті, репортажі, інтерв'ю з різними незалежними спікерами тощо. Розповідаємо про політику, економіку, історію, культуру, особливості нашої місцевості. Головне для нас - дотримуватися професійних стандартів, давати людям альтернативні точки зору, бо кожен має право знати правду. І сайт Еспресо. Біла Церква у цьому буде №1”, - коментує Катерина Головіна, головна редакторка “Еспресо: Біла Церква”.

Нагадаємо, телеканал Еспресо: Біла Церква розпочав мовлення 17 липня 2020 року. За 3 роки Еспресо: Біла Церква став каналом №1 у Білій Церкві з найбільшим охопленням.

У лютому 2024 року канал “Еспресо Біла Церква" розпочав мовлення у цифровій мережі Т2.