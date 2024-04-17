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Що приготувати на Великдень: найкращі традиційні страви

17 квітня, 2024 середа
18:04
рецепти великдень

Великдень - це той привід, коли можна приготувати по-справжньому святкові страви. На Великдень людям, які постили, належить розговітися. А що приготувати на Великдень? Окрім традиційних страв, пропонуємо нашу пару смаколиків

Холодна закуска "Яйця Фаберже" (заливне в яєчній шкаралупі)

Холодна закуска "Яйця Фаберже"

Продукти (на 5 порцій):

  • яйця (шкаралупа) – 10 шт.
  • курячі гомілки – 2 шт.
  • перець болгарський – 150-200 г
  • шинка – 100-150 г
  • кукурудза консервована – 80 г
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • перець чорний горошком – 5 шт.
  • лавровий лист – 2 шт.
  • желатин – 20 г
  • сіль за смаком
  • петрушка свіжа – 2-3 гілочки
  • перець чорний мелений (за бажанням) – за смаком
  • листя салату – 3-4 шт.

Спосіб приготування:

  • курячі гомілки промиваємо, заливаємо 1 л холодної води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та знімаємо шумівкою піну
  • очищаємо цибулину, у киплячий бульйон кладемо цілу цибулину і додаємо сіль
  • варимо курячі гомілки на невеликому вогні 45 хв.
  • через цей час додаємо лавровий лист та перець горошком
  • варимо бульйон ще 15 хв.
  • виймаємо курячі гомілки, проціджуємо бульйон, даємо бульйону охолонути
  • в одній склянці бульйону, що остигнув, розводимо желатин, залишаємо на 1 год.
  • через годину з'єднуємо бульйон з желатином з бульйоном, що залишився ставимо на нагрівання і постійно помішуємо, щоб весь желатин розчинився (але не кип'ятимо)
  • даємо желатиновій масі злегка охолонути
  • яйця ретельно промиваємо, потім вістрям ножа надколюємо з тупого кінця і робимо отвори діаметром близько 2 см. Виливаємо вміст шкаралупи яєчної (воно нам не знадобиться)
  • яєчну шкаралупу ретельно промиваємо усередині
  • шинку нарізаємо кубиками
  • солодкий перець очищаємо та нарізаємо кубиками
  • листочки петрушки відокремлюємо від стебел
  • куряче м'ясо відокремлюємо від кісток та шкірки, нарізаємо кубиками
  • кладемо на дно шкаралупи від яєць по листочку петрушки
  • потім розподіляємо половину нарізаного болгарського перцю
  • далі укладаємо шарами або впереміш куряче м'ясо, шинку, кукурудзу і болгарський перець, що залишився
  • при бажанні перчимо
  • заливаємо остиглим бульйоном
  • відправляємо заливне в яєчній шкаралупі в холодильник мінімум на 2 години для застигання
  • застигле заливне звільняємо від шкаралупи, очищаючи як звичайні яйця
  • заливне "Яйця Фаберже" з куркою, шинкою, солодким перцем та кукурудзою готове
  • тарілку для подачі при бажанні застилаємо салатним листям, викладаємо туди закуску і подаємо.

Курячі відбивні зі свинячим фаршем, у сметанному клярі

Продукти (на 6 порцій):

  • курячі стегна - 700 г (4 шт.)
  • фарш свинячий - 280 г
  • яйце велике - 1 шт. (або 2 невеликі)
  • сметана – 1,5 ст. ложки
  • борошно – 1,5 ст. ложки
  • часник сушений - 0,25 ч. ложки
  • приправа для курки – 1,5 ч. ложки
  • сіль - 0,5 ч. ложки (за смаком)
  • перець чорний мелений - на кінчику ножа (за смаком)
  • олія соняшникова (для смаження) – 75 мл (5 ст. ложок)

Спосіб приготування:

  • спочатку потрібно підготувати курячі стегна – зніміть з кожного стегна шкіру, видаліть кістки
  • кожне стегно злегка відбийте кухонним молотком, щоб шматочки курячого м'яса стали приблизно однаковою товщиною
  • при відбиванні використовуйте плоску сторону молотка або з найдрібнішими зубцями і накривайте стегно харчовою плівкою або пакетом, щоб відбивання було більш щадним
  • кожен шматок курячого м'яса з двох сторін натріть сіллю (0, 25 ч. ложки) і приправою для курки (за бажанням використовуйте прянощі, що вам подобаються)
  • поки відставте тарілку з курячими стегнами убік
  • у миску перекладіть свинячий фарш, всипте сіль (0,25 ч. ложки), чорний мелений перець та сушений часник
  • ретельно вимішайте фарш, у свинячий фарш можна додати цибулину, пропущену через м'ясорубку
  • тепер формуємо відбивні
  • візьміть шматочок курячого м'яса
  • надайте йому округлу форму 
  • викладіть на бік, на якому не було шкіри, частину свинячого фаршу (приблизно 1 ст. ложку)
  • розподіліть фарш по поверхні курячої відбивної рівним шаром, притискаючи долонею для більшого скріплення
  • так само сформуйте ще п'ять відбивних
  • для кляра в мисці з'єднайте сметану, яйце, борошно та щіпку солі
  • виделкою ретельно перемішайте кляр до однорідності
  • поставте розігріватися сковороду з олією
  • у кляр опустіть одну відбивну
  • акуратно переверніть, щоб кляр покрив другий бік
  • відразу ж перекладіть відбивну, покриту кляром, у розігріту олію
  • точно таким же чином підготуйте відбивні, що залишилися
  • обсмажте відбивні на середньому вогні з двох боків до красивої золотистої скоринки хвилини 2-3
  • не смажте їх на сильному вогні і не добивайтеся повної готовності
  • обсмажені відбивні перекладіть у тарілку і одразу обсмажте аналогічним чином наступну партію
  • коли всі відбивні будуть обсмажені, викладіть їх знову в ту ж сковороду, накрийте кришкою і протушкуйте на повільному вогні
  • не до повної готовності, близько 15 хв. 
  • за цей час відбивні потрібно буде перевернути, щоб вони готувалися рівномірно
  • відбивні готові, можна подавати їх до столу.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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