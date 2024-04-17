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Що приготувати на Великдень: найкращі традиційні страви
Великдень - це той привід, коли можна приготувати по-справжньому святкові страви. На Великдень людям, які постили, належить розговітися. А що приготувати на Великдень? Окрім традиційних страв, пропонуємо нашу пару смаколиків
Холодна закуска "Яйця Фаберже" (заливне в яєчній шкаралупі)
Продукти (на 5 порцій):
- яйця (шкаралупа) – 10 шт.
- курячі гомілки – 2 шт.
- перець болгарський – 150-200 г
- шинка – 100-150 г
- кукурудза консервована – 80 г
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- перець чорний горошком – 5 шт.
- лавровий лист – 2 шт.
- желатин – 20 г
- сіль за смаком
- петрушка свіжа – 2-3 гілочки
- перець чорний мелений (за бажанням) – за смаком
- листя салату – 3-4 шт.
Спосіб приготування:
- курячі гомілки промиваємо, заливаємо 1 л холодної води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та знімаємо шумівкою піну
- очищаємо цибулину, у киплячий бульйон кладемо цілу цибулину і додаємо сіль
- варимо курячі гомілки на невеликому вогні 45 хв.
- через цей час додаємо лавровий лист та перець горошком
- варимо бульйон ще 15 хв.
- виймаємо курячі гомілки, проціджуємо бульйон, даємо бульйону охолонути
- в одній склянці бульйону, що остигнув, розводимо желатин, залишаємо на 1 год.
- через годину з'єднуємо бульйон з желатином з бульйоном, що залишився ставимо на нагрівання і постійно помішуємо, щоб весь желатин розчинився (але не кип'ятимо)
- даємо желатиновій масі злегка охолонути
- яйця ретельно промиваємо, потім вістрям ножа надколюємо з тупого кінця і робимо отвори діаметром близько 2 см. Виливаємо вміст шкаралупи яєчної (воно нам не знадобиться)
- яєчну шкаралупу ретельно промиваємо усередині
- шинку нарізаємо кубиками
- солодкий перець очищаємо та нарізаємо кубиками
- листочки петрушки відокремлюємо від стебел
- куряче м'ясо відокремлюємо від кісток та шкірки, нарізаємо кубиками
- кладемо на дно шкаралупи від яєць по листочку петрушки
- потім розподіляємо половину нарізаного болгарського перцю
- далі укладаємо шарами або впереміш куряче м'ясо, шинку, кукурудзу і болгарський перець, що залишився
- при бажанні перчимо
- заливаємо остиглим бульйоном
- відправляємо заливне в яєчній шкаралупі в холодильник мінімум на 2 години для застигання
- застигле заливне звільняємо від шкаралупи, очищаючи як звичайні яйця
- заливне "Яйця Фаберже" з куркою, шинкою, солодким перцем та кукурудзою готове
- тарілку для подачі при бажанні застилаємо салатним листям, викладаємо туди закуску і подаємо.
Курячі відбивні зі свинячим фаршем, у сметанному клярі
Продукти (на 6 порцій):
- курячі стегна - 700 г (4 шт.)
- фарш свинячий - 280 г
- яйце велике - 1 шт. (або 2 невеликі)
- сметана – 1,5 ст. ложки
- борошно – 1,5 ст. ложки
- часник сушений - 0,25 ч. ложки
- приправа для курки – 1,5 ч. ложки
- сіль - 0,5 ч. ложки (за смаком)
- перець чорний мелений - на кінчику ножа (за смаком)
- олія соняшникова (для смаження) – 75 мл (5 ст. ложок)
Спосіб приготування:
- спочатку потрібно підготувати курячі стегна – зніміть з кожного стегна шкіру, видаліть кістки
- кожне стегно злегка відбийте кухонним молотком, щоб шматочки курячого м'яса стали приблизно однаковою товщиною
- при відбиванні використовуйте плоску сторону молотка або з найдрібнішими зубцями і накривайте стегно харчовою плівкою або пакетом, щоб відбивання було більш щадним
- кожен шматок курячого м'яса з двох сторін натріть сіллю (0, 25 ч. ложки) і приправою для курки (за бажанням використовуйте прянощі, що вам подобаються)
- поки відставте тарілку з курячими стегнами убік
- у миску перекладіть свинячий фарш, всипте сіль (0,25 ч. ложки), чорний мелений перець та сушений часник
- ретельно вимішайте фарш, у свинячий фарш можна додати цибулину, пропущену через м'ясорубку
- тепер формуємо відбивні
- візьміть шматочок курячого м'яса
- надайте йому округлу форму
- викладіть на бік, на якому не було шкіри, частину свинячого фаршу (приблизно 1 ст. ложку)
- розподіліть фарш по поверхні курячої відбивної рівним шаром, притискаючи долонею для більшого скріплення
- так само сформуйте ще п'ять відбивних
- для кляра в мисці з'єднайте сметану, яйце, борошно та щіпку солі
- виделкою ретельно перемішайте кляр до однорідності
- поставте розігріватися сковороду з олією
- у кляр опустіть одну відбивну
- акуратно переверніть, щоб кляр покрив другий бік
- відразу ж перекладіть відбивну, покриту кляром, у розігріту олію
- точно таким же чином підготуйте відбивні, що залишилися
- обсмажте відбивні на середньому вогні з двох боків до красивої золотистої скоринки хвилини 2-3
- не смажте їх на сильному вогні і не добивайтеся повної готовності
- обсмажені відбивні перекладіть у тарілку і одразу обсмажте аналогічним чином наступну партію
- коли всі відбивні будуть обсмажені, викладіть їх знову в ту ж сковороду, накрийте кришкою і протушкуйте на повільному вогні
- не до повної готовності, близько 15 хв.
- за цей час відбивні потрібно буде перевернути, щоб вони готувалися рівномірно
- відбивні готові, можна подавати їх до столу.
Смачного!
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