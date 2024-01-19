Шевченка визнали найкращим гравцем Серії А 2000-х

Про це повідомляє FourFourTwo

На першому місці серед найкращих гравців Серії А 2000-х років розмістився славетний форвард "Мілана" Андрій Шевченко. Українець випередив Рікардо Кака, Джанлуїджі Буффона та Паоло Мальдіні.

"Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити собі культовий статус на "Сан-Сіро", оскільки він забив по 24 голи в перших двох своїх сезонах у Серії А та став найкращим бомбардиром в кампаніях 1999/2000 і 2003/04, а також виграв чемпіонат Італії", - так аргументували свій вибір у журналі.

Топ-10 гравців Серії А 2000-х за версією FourFourTwo

1. Андрій Шевченко ("Мілан")

2. Рікардо Кака ("Мілан")

3. Джанлуїджі Буффон ("Парма", "Ювентус")

4. Андреа Пірло ("Брешія", "Інтер", "Мілан")

5. Фабіо Каннаваро ("Парма", "Інтер", "Ювентус")

6. Алессандро Дель П’єро ("Ювентус")

7. Паоло Мальдіні ("Мілан")

8. Алессандро Неста ("Лаціо", "Мілан")

9. Франческо Тотті ("Рома")

10. Павел Недвед ("Лаціо", "Ювентус")