Шевченка визнали найкращим гравцем Серії А 2000-х
Британське видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих гравців чемпіонату Італії 2000-х
Про це повідомляє FourFourTwo
На першому місці серед найкращих гравців Серії А 2000-х років розмістився славетний форвард "Мілана" Андрій Шевченко. Українець випередив Рікардо Кака, Джанлуїджі Буффона та Паоло Мальдіні.
"Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити собі культовий статус на "Сан-Сіро", оскільки він забив по 24 голи в перших двох своїх сезонах у Серії А та став найкращим бомбардиром в кампаніях 1999/2000 і 2003/04, а також виграв чемпіонат Італії", - так аргументували свій вибір у журналі.
Топ-10 гравців Серії А 2000-х за версією FourFourTwo
1. Андрій Шевченко ("Мілан")
2. Рікардо Кака ("Мілан")
3. Джанлуїджі Буффон ("Парма", "Ювентус")
4. Андреа Пірло ("Брешія", "Інтер", "Мілан")
5. Фабіо Каннаваро ("Парма", "Інтер", "Ювентус")
6. Алессандро Дель П’єро ("Ювентус")
7. Паоло Мальдіні ("Мілан")
8. Алессандро Неста ("Лаціо", "Мілан")
9. Франческо Тотті ("Рома")
10. Павел Недвед ("Лаціо", "Ювентус")
- 28 грудня усі постійні члени Української асоціації футболу, які мають право висувати претендентів, висунули кандидатуру Андрія Шевченка на посаду очільника УАФ.
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