Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ
28 грудня усі постійні члени Української асоціації футболу, які мають право висувати претендентів, висунули кандидатуру Андрія Шевченка на посаду очільника організації
Про це йдеться на сайті Української асоціації футболу.
"Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно Статуту Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ", - зазначають в Українській асоціації футболу.
Таким чином Андрій Шевченко став єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу.
Про результати засідань комісії й робочої групи повідомлено ФІФА та УЄФА.
Андрій Шевченко - володар "Золотого м’яча"-2004, Герой України, нагороджений відзнакою "Національна легенда України".
- 12 січня колишній форвард та екстренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що буде балотуватися на посаду президента Української асоціації футболу.
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