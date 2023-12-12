Шевченко оголосив, що сперечатиметься за посаду президента УАФ
Колишній форвард та екстренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що буде балотуватися на посаду президента Української асоціації футболу
Про це Андрій Шевченко написав у фейсбуці.
"Я вдячний постійним членам УАФ за їхню ініціативу — висунути мою кандидатуру на пост президента УАФ. Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливою та відповідальною задачею, яка потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять", - пише Шевченко.
Культовий український футболіст подякував за висловлену довіру.
"Приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках", - йдеться у повідомленні.
Вибори президента Української асоціації футболу мають відбутись 25 січня 2024 року.
- 8 грудня стало відомо, що виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу офіційно висунув Андрія Шевченка як кандидата на посаду президента УАФ.
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