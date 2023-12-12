Шевченко оголосив, що сперечатиметься за посаду президента УАФ

Про це Андрій Шевченко написав у фейсбуці.

"Я вдячний постійним членам УАФ за їхню ініціативу — висунути мою кандидатуру на пост президента УАФ. Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливою та відповідальною задачею, яка потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять", - пише Шевченко.

Культовий український футболіст подякував за висловлену довіру.

"Приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках", - йдеться у повідомленні.

Вибори президента Української асоціації футболу мають відбутись 25 січня 2024 року.