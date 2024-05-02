Страсна п'ятниця: традиції та молитва на відпущення гріхів
Страсна п'ятниця - це остання п'ятниця Великого посту перед святом Великодня. Для релігійних людей цей день вважається днем скорботи, оскільки він символізує страждання Ісуса, якого розіп’яли на хресті
Для вірян Страсна п’ятниця - це найскорботніший день Великого тижня. Через два дні після нього наступає Великдень. Християни у Страсну п’ятницю згадують про страждання Ісуса Христа, зняття Його з хреста та поховання.
Традиції
Що не можна робити:
- На Галичині в Страсну п'ятницю дзвони замовкають
- Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви
- Обід у Страсну п'ятницю — пісний, навіть риби їсти в цей день не можна
- Не можна ні шити, ні прясти, ні рубати дрова
- У Страсну п'ятницю не можна співати та веселитись
- Не бажано працювати
- Не можна встромляти в землю залізні предмети
- Не можна прати, шити та різати
- Необхідно утриматися від тілесних утіх та алкоголю
- Цього дня варто відмовитися від косметичних процедур та стрижки.
Що треба робити у страсну п’ятницю:
- У цей день зазвичай господині печуть паски
- Після п'ятничної служби прийнято приносити до будинку дванадцять свічок, що горять, з якими стояли в церкві
- Свічки потрібно поставити в будинку та дати їм догоріти до кінця
- Усі приготування до свята Великодня (такі як прибирання) потрібно закінчити у Чистий четвер.
Молитва про прощення гріхів
Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.
Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх.
Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших.
Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити.
Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.
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