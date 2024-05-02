Страсна п'ятниця: традиції та молитва на відпущення гріхів

Для вірян Страсна п’ятниця - це найскорботніший день Великого тижня. Через два дні після нього наступає Великдень. Християни у Страсну п’ятницю згадують про страждання Ісуса Христа, зняття Його з хреста та поховання.

Традиції

Що не можна робити:

На Галичині в Страсну п'ятницю дзвони замовкають

Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви

Обід у Страсну п'ятницю — пісний, навіть риби їсти в цей день не можна

Не можна ні шити, ні прясти, ні рубати дрова

У Страсну п'ятницю не можна співати та веселитись

Не бажано працювати

Не можна встромляти в землю залізні предмети

Не можна прати, шити та різати

Необхідно утриматися від тілесних утіх та алкоголю

Цього дня варто відмовитися від косметичних процедур та стрижки.

Що треба робити у страсну п’ятницю:

У цей день зазвичай господині печуть паски

Після п'ятничної служби прийнято приносити до будинку дванадцять свічок, що горять, з якими стояли в церкві

Свічки потрібно поставити в будинку та дати їм догоріти до кінця

Усі приготування до свята Великодня (такі як прибирання) потрібно закінчити у Чистий четвер.

Молитва про прощення гріхів

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.

Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх.

Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших.

Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити.

Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.