ТОП-3 найочікуваніших релізів 2024. Фільми про автоперегони
Наша трійка найочікуваніших кінокартин про автомобілі: суперництво, перегони, втечі та махінації. Кінострічки вийшли у 2024 році. Затамувавши подих, бажаємо гарного перегляду
Пегас-2 (2024)
Країна: Китай
Жанр: пригоди
Оточений серією невдач, екс-чемпіон світу по ралі знаходить нову команду союзників, намагаючись повернутись до участі в престижних змаганнях…
Смерть на доріжку (2024)
Країна: США
Жанр: Бойовик, Трилер
Одинока молода жінка підбирає автостопера, аби той показав їй дорогу до місця, куди прямують обидвоє. Їхню подорож спіткає неочікуваний поворот, адже проти волі молоді люди стали втягнуті в пошуки вбивці-втікача. В міру того, як збільшується кількість загиблих, парочка новоспечених подорожників опиняється в ситуації, коли автогонки по вулицях перетворюються на єдине спасіння…
Шлях до слави. Лянча проти Ауді (2024)
Країна: Італія, Великобританія, Ірландія
Жанр: Драма
Фільм розповідає про відоме в світі суперництво німецької Ауді та італійської Лянчі. Це сутичка двох автомобільних концернів, двох легендарних машин, якими керують найкращі світові гонщики. Обидві команди використовують усі можливі тактики та трюки…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе