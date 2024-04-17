ТОП-3 найочікуваніших релізів 2024. Фільми про автоперегони

Пегас-2 (2024)

Країна: Китай

Жанр: пригоди

Оточений серією невдач, екс-чемпіон світу по ралі знаходить нову команду союзників, намагаючись повернутись до участі в престижних змаганнях…

Смерть на доріжку (2024)

Країна: США

Жанр: Бойовик, Трилер

Одинока молода жінка підбирає автостопера, аби той показав їй дорогу до місця, куди прямують обидвоє. Їхню подорож спіткає неочікуваний поворот, адже проти волі молоді люди стали втягнуті в пошуки вбивці-втікача. В міру того, як збільшується кількість загиблих, парочка новоспечених подорожників опиняється в ситуації, коли автогонки по вулицях перетворюються на єдине спасіння…

Шлях до слави. Лянча проти Ауді (2024)

Країна: Італія, Великобританія, Ірландія

Жанр: Драма

Фільм розповідає про відоме в світі суперництво німецької Ауді та італійської Лянчі. Це сутичка двох автомобільних концернів, двох легендарних машин, якими керують найкращі світові гонщики. Обидві команди використовують усі можливі тактики та трюки…