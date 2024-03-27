ТОП-5 фільмів з Дженна Ортега. Найяскравіші ролі акторки

Залізна людина 3 (2013)

Гучний проєкт, який став відправною точкою в польоті кар'єри Дженни вгору на шаленій швидкості. У фільмі вона відіграла лише невелику роль дочки віце-президента. Але саме цей проєкт допоміг їй отримати значніші ролі у майбутньому…

Няня 2. Королева Проклятих (2020)

Після попередньої успішної ролі, проєкти Нетфлікса стали сипатися як із рогу достатку. Наступною гучною роллю була Фібі з підліткового слешера The Babysitter: Killer Queen. Але це був лише початок зіркового періоду актриси…

Наслідки (2021)

Дженна постала в ролі Веди Кавелл - школярки, яка пережила моторошний випадок стрілянини в стінах школи. Критики хвалили акторську гру Дженни за те, як вона яскраво передала емоції людини, яка пройшла цей жах…

Крик (2022)

Незастаріла серія трилерів на новий лад з Дженною в одній із головних ролей. Вона зіграла Тару Карпентер – жертву маніяка у масці…

Уенсдей (2022)

І ось він, апогей – серіал, який приніс Дженні всесвітню популярність. Мила (ні) дівчинка з кісками Уенсдей із сімейки Аддамс вступає до загадкової школи Невермор, де навчалися її батьки. Весь сезон присвячений її пригодам на цій невеликій локації. Чи буде другий сезон серіалу — поки що невідомо.