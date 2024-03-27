ТОП-5 фільмів з Дженна Ортега. Найяскравіші ролі акторки
Хто ж така Дженна Ортега, і в яких фільмах та серіалах вона знімалася? У цій статті ми розповімо про найяскравіші ролі Ортеги
Залізна людина 3 (2013)
Гучний проєкт, який став відправною точкою в польоті кар'єри Дженни вгору на шаленій швидкості. У фільмі вона відіграла лише невелику роль дочки віце-президента. Але саме цей проєкт допоміг їй отримати значніші ролі у майбутньому…
Няня 2. Королева Проклятих (2020)
Після попередньої успішної ролі, проєкти Нетфлікса стали сипатися як із рогу достатку. Наступною гучною роллю була Фібі з підліткового слешера The Babysitter: Killer Queen. Але це був лише початок зіркового періоду актриси…
Наслідки (2021)
Дженна постала в ролі Веди Кавелл - школярки, яка пережила моторошний випадок стрілянини в стінах школи. Критики хвалили акторську гру Дженни за те, як вона яскраво передала емоції людини, яка пройшла цей жах…
Крик (2022)
Незастаріла серія трилерів на новий лад з Дженною в одній із головних ролей. Вона зіграла Тару Карпентер – жертву маніяка у масці…
Уенсдей (2022)
І ось він, апогей – серіал, який приніс Дженні всесвітню популярність. Мила (ні) дівчинка з кісками Уенсдей із сімейки Аддамс вступає до загадкової школи Невермор, де навчалися її батьки. Весь сезон присвячений її пригодам на цій невеликій локації. Чи буде другий сезон серіалу — поки що невідомо.
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