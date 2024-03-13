Найкраща п’ятірка фільмів з Евою Грін для вас

"Мрійники" (2003)

Культовий фільм Бернардо Бертолуччі став дебютом молодої французької актриси. Кінокартина виконала одразу два завдання: зобразила неспокійний Париж, що бунтує, і показала світові нову яскраву зірку.

Події відбуваються в Парижі навесні 1968 року - це був час страйків та нескінченних студентських мітингів. Студент Метью у виконанні Майкла Пітта тільки-но приїхав вчитися до Франції і тут же загубився в гущавині подій. У натовпі він бачить дівчину в червоному береті — гарну та сувору Ізабель…

"Царство небесне" (2005)

Картина Рідлі Скотта — вільна розповідь про реальну війну між Єрусалимським королівством та мусульманською династією Айюбідів. У фільмі Єва Грін виконала роль принцеси Сібіли.

Після смерті дружини коваль Баліан вирушає на Святу землю – у старих краях його більше нічого не тримає. За відвагу та сміливість під час подорожі героя посвячують у лицарі. На шляху до Єрусалиму судно персонажа зазнає трощі, і тільки сам Баліан виживає і опиняється на березі. Довга дорога приводить його на Святу землю, де він знайомиться з Сибіллою…

"Казино "Рояль" (2006)

У бондіані Веспер Лінд у виконанні Єви Грін — мабуть, дівчина агента 007, що найбільше запам'ятовується. Витончена і впевнена в собі, вона не боїться показати свою вразливість. Персонаж Грін виходить за межі ролі "подружки Бонда", виглядає по-справжньому живою та щирою дівчиною. Саме в "Казино "Рояль" секретна операція відсувається на другий план і поступається місцем іншій лінії — трагічному коханню Бонда та Лінд…

"Остання любов на землі" (2011)

Фільм розповідає про невиліковний вірус, який вражає всі органи чуття. Спочатку люди втрачають нюх, потім перестають відчувати смак і чути одне одного. Фінальною стадією пандемії стають спалахи насильства по всьому світу.

Під час краху старого світу спалахує пристрасть двох головних героїв – Майкла та Сьюзан…

"Будинок дивних дітей міс Перегрін" (2016)

Картина знята за однойменною книгою Ренсома Ріггза. У фільмі Єва Грін грає разом з Ейсою Баттерфілдом, який виконав головну роль у серіалі "Статеве виховання".

За сюжетом, головний герой Джейкоб вирішує знайти таємничий будинок, про який йому багато розповідав дідусь. Після смерті родича хлопчик вирушає на острів, де знаходиться пансіон. Серед вихованців герой зустрічає дітей із дивними здібностями: вони керують вогнем, можуть літати і ставати невидимими. Головну таємницю, яка уможливлює існування пансіону, зберігає магічна наставниця — міс Перегрін…