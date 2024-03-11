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Топ бойовиків з Джекі Чаном. Ділимося підбіркою на вечір

11 березня, 2024 понедiлок
21:00
Кіно кіно

Знову не знаєш, що подивитись на вечір? Сьогодні радимо звернутись до старого й доброго Джекі Чана. З цим актором сумувати не будете. Кожна роль - вже історія

1. П'яний майстер

Zui quan

Бойовик, комедія

Гонконг, 1978 рік

IMDb: 7,6.

Легендарний фільм про навчання зухвалого молодика старим майстром кунг-фу, який завжди не проти випити. Мало хто знає, але персонаж Джекі Чана – Хуан Фейхун (Вонг-Фей Хунг) – реальна фігура китайської історії та засновник одного з найвідоміших стилів ушу під назвою хунгар. Вже в 13 років Фейхун вважався чудовим бійцем, а вступивши до лав армії під час Сіньхайської революції, він прославився на весь Китай як Робін Гуд XX століття…

 

2. Закусочна на колесах

Kuai can che

Бойовик, мелодрама, комедія, кримінал

Гонконг, 1984 рік

IMDb: 7,3.

Комедійний бойовик про те, як два заповзятливі китайці організували свою пересувну закусочну в самому центрі Барселони. Це перший фільм, де в ролі одного з головних противників Джекі виступив багаторазовий чемпіон з кікбоксингу Бенні Уркідес…

 

3. Поліцейська історія

Ging chaat goo si

Бойовик, комедія, кримінал

Гонконг, 1985 рік

IMDb: 7,6

Перший фільм про гонконгського суперполіцейського, який практично поодинці зумів схопити боса місцевої наркомафії. Сцена зі спуском жердиною в універмазі ледь не зробила з Джекі інваліда. При виконанні цього трюку він отримав сильні опіки долонь, зламав сьомий та восьмий хребці, а також отримав зміщення кульшового суглоба…

 

4. Обладунки Бога

Lung hing foo dai

Бойовик, комедія, пригоди

Гонконг, Югославія, 1986 рік

IMDb: 7,1.

Початок пригод Азіатського яструба — шукача скарбів та давніх реліквій, черговою метою якого виявився загадковий ритуальний меч. У цьому фільмі Джекі отримав одну з найнебезпечніших травм, що призвела до крововиливу в мозок. Це сталося після стрибка зі стіни замку на дерево: Чан не втримався і впав головою на камінь, проломивши основу черепа. Саме через перенесену операцію в деяких кадрах фільму можна помітити різну довжину волосся на голові актора…

 

5. Поліцейська історія - 2.

Ging chaat goo si juk jaap

Бойовик, трилер, комедія, кримінал

Гонконг, 1988 рік

IMDb: 7,2.

Продовження історії про чесного поліцейського, для вбивства якого бос наркомафії наймає божевільного кілера. Вибух фабрики у фіналі фільму став наймасштабнішим в історії гонконгського кіно. Режисери вирішили використати не постановочну споруду, а справжню будівлю. Для його ефектного знесення були запрошені досвідчені піротехніки із США.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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