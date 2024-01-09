У Білому домі зустрілись з технологічними оборонними компаніями: говорили про допомогу Україні

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч тривала п'ять годин і розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянню безпілотникам, а також на проблемі розмінування.

Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав зустріч, щоб підштовхнути до "оновленого акценту на допомозі Україні, подолати технологічні виклики, які гальмують прогрес і імпульс на полі бою", — сказав один з посадовців.

На зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace, очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.

Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.