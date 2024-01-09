У Білому домі зустрілись з технологічними оборонними компаніями: говорили про допомогу Україні
Представники Білого дому у понеділок зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання
Про це повідомляє Reuters.
Зустріч тривала п'ять годин і розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянню безпілотникам, а також на проблемі розмінування.
Голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван скликав зустріч, щоб підштовхнути до "оновленого акценту на допомозі Україні, подолати технологічні виклики, які гальмують прогрес і імпульс на полі бою", — сказав один з посадовців.
На зустрічі були керівники компаній Fortem Aerospace, очільники оборонних компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, а також виробник безпілотників Skydio.
Представники адміністрації заявили, що зустріч у понеділок дала їм можливість дізнатися про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.
- У США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.31 Купівля 38.31Продаж 39.14
- EUR Купівля 41.91Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе