У Фінляндії завершився другий тур виборів: попередньо лідирує правоцентрист Олександр Стубб
У Фінляндії відбувся другий тур президентських виборів. Станом на 20:35 за попередніми результатами лідирує кандидат від "Коаліційної партії" Олександр Стубб
Про це пише Yle.
У другому турі президентських виборів змагаються колишній прем’єр-міністр і кандидат від правоцентристської "Коаліційної партії" Олександр Стубб та ексглава МЗС Пекка Хаавісто.
Станом на 20:35 вже підраховано 81,6% голосів. За попередніми результатами перемагає Олександр Стубб.
Фото: скрінРезультати попереднього голосування станом на 20:35:
- Олександр Стубб - 52,4%;
- Пекка Хаавісто - 47,6%.
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- 28 січня у Фінляндії відбулися перші після вступу країни в Північноатлантичний альянс вибори президента. У другий тур вийшли колишній прем’єр-міністр і кандидат від "Коаліційної партії" Олександр Стубб та ексглава МЗС Пекка Хаавісто.
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