У Фінляндії завершився другий тур виборів: попередньо лідирує правоцентрист Олександр Стубб

Про це пише Yle.

У другому турі президентських виборів змагаються колишній прем’єр-міністр і кандидат від правоцентристської "Коаліційної партії" Олександр Стубб та ексглава МЗС Пекка Хаавісто.

Станом на 20:35 вже підраховано 81,6% голосів. За попередніми результатами перемагає Олександр Стубб.

Фото: скрінРезультати попереднього голосування станом на 20:35:

Олександр Стубб - 52,4%;

Пекка Хаавісто - 47,6%.

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