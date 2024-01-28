У Фінляндії розпочалися президентські вибори - перші після вступу країни до НАТО
У неділю, 28 січня, у Фінляндії відбуваються перші після вступу країни в Північноатлантичний альянс вибори президента, на яких виборці проголосують за 13-го очільника держави
Про це інформує The New York Times.
Зазначається, що переможець виборів стане новим главою Фінляндії вперше за 12 років, адже колишній президент країни Саулі Нііністьо не може балотуватися на третій термін.
Загалом у виборах беруть участь дев'ять кандидатів. За останніми опитуваннями, найбільші шанси на перемогу мають експрем'єр-міністр (2014-2015) і член правоцентристської коаліційної партії Олександр Стубб і колишній очільник МЗС країни Пекка Гаавісто.
Обидва кандидати підтримують Україну, виступають за розширення співпраці з НАТО і США, а також пропонують подальші обмеження проти Росії. Попередньо, Стубб набирає до 27% голосів, у Гаавісто - 23%. За такого співвідношення голосів неминучий другий тур.
Через досягнення колишнього президента, а саме вступ Фінляндії до НАТО, та потенційні загрози з боку сусідньої Росії фіни покладають на наступного лідера великі надії. Як пише NYT, виборці шукають президента з якнайширшим досвідом зовнішньої політики.
Понад 1,8 мільйона фінів, або 44% виборців, вже проголосували достроково на цих виборах. У Фінляндії, населення якої становить 5,6 мільйона, явка на президентських виборах зазвичай становить близько 70% або більше.
Результати виборів очікуються ввечері неділі. Якщо жоден з кандидатів не набере більше половини голосів, 11 лютого буде проведено другий тур.
- Нагадаємо, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.
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