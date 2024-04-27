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Головна Суспільство У Нафтогазі розповіли скільки побутових споживачів справно платять за газ

У Нафтогазі розповіли скільки побутових споживачів справно платять за газ

27 квітня, 2024 субота
00:56
Суспільство Нафтогаз

Показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%. з числа 12 млн домогосподарств України

Про це повідомив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов в інтерв'ю, передає Укрінформ.

"На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну", – сказав Чернишов.

Він нагадав, що зараз "Нафтогаз" забезпечує газом понад 12 млн українських домогосподарств - це близько 98% усіх побутових споживачів.

Водночас залишається проблема із оплатою підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Наразі Нафтогаз працює із місцевими радами щодо збільшення рівня розрахунків.

"Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться - вони дуже швидко будуть усуватися", - запевнив Чернишов.

Він зазначив, що Група "Нафтогаз" планує сукупно видобути 15 млрд кубометрів газу й пройти опалювальний сезон 2024-2025 років за рахунок "блакитного палива" українського видобутку.

  • Напередодні стало відомо, що Нафтогаз ще на рік зафіксував ціни на газ на рівні 7,96 грн.
Теги:
Економіка
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