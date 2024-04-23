Нафтогаз ще на рік зафіксував ціни на газ на рівні 7,96 грн
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", сплачуватимуть за "блакитне паливо" 7,96 грн за кубометр
Про це повідомляє Група Нафтогаз.
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз ГК "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу – з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.
"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
- Голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов запевнив, що обстріл інфраструктури одного з українських підземних сховищ газу не вплине на газопостачання.
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