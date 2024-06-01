У нас немає плану "Б", якщо Україна програє, - прем'єрка Естонії
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країна немає плану "Б" у разі поразки України у війні проти Росії. Також вона закликала країни НАТО посилити допомогу для нашої країни
Про це пише BBC.
"У нас немає плану Б щодо російської перемоги, тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на плані А", - заявила Каллас.
Прем'єрка закликала західні країни посилити допомогу Україні. За її словами, уряд Естонії вклав гроші та зброю у військові зусилля України, пожертвувавши Києву понад 1% свого ВВП.
"Якби кожна країна НАТО зробила це, то Україна виграла б", - додала Каллас.
"Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без території, то це перемога, тому що вона буде розміщена під парасолькою НАТО", - додала естонська посадовиця.
- Нещодавно Каллас заявила, що лідер Кремля Володимир Путін намагався перешкодити стати їй генсеком НАТО.
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