У нас немає плану "Б", якщо Україна програє, - прем'єрка Естонії

Про це пише BBC.

"У нас немає плану Б щодо російської перемоги, тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на плані А", - заявила Каллас.

Прем'єрка закликала західні країни посилити допомогу Україні. За її словами, уряд Естонії вклав гроші та зброю у військові зусилля України, пожертвувавши Києву понад 1% свого ВВП.

"Якби кожна країна НАТО зробила це, то Україна виграла б", - додала Каллас.

"Ми не повинні піддаватися песимізму. Перемога в Україні – це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без території, то це перемога, тому що вона буде розміщена під парасолькою НАТО", - додала естонська посадовиця.