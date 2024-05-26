Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагався перешкодити їй стати генсеком НАТО
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що лідер Кремля Володимир Путін намагався перешкодити стати їй генсеком НАТО
Про це вона розповіла виданню Svenska Dagbladet, передає "РБК-Україна".
Зазначається, що частиною цього перешкоджання було оголошення її в розшук російськими спецслужбами. За словами Каллас, таким чином РФ хотіла показати, що Естонія "несправжня країна", в якій діють російські закони, а також те, що сама Каллас є "антиросійським провокатором".
"Оголошення про розшук також стало сигналом для моїх європейських колег. Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я - антиросійський провокатор. Тому вони й внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", - заявила вона.
- У лютому 2024 року російське МВС оголосило у розшук Каю Каллас, міністра культури Литви Сімонаса Кайріса та дві третини сейму Латвії попереднього скликання.
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