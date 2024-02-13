РФ оголосила в розшук прем'єрку Естонії Каллас, міністра культури Литви Кайріса та членів сейму Латвії
Російське МВС оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас, міністра культури Литви Сімонаса Кайріса та дві третини сейму Латвії попереднього скликання
Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.
Вказано, що також росіяни оголосили у розшук державного секретаря Естонії Таймара Петеркопа. Прем'єрку та держсекретаря розшукують "за статтею кримінального кодексу" за "знищення пам'ятників російським військовим".
За даними "Медіазони", депутатів сейму Латвії оголосили у розшук з тієї ж причини. В базу МВС потрапили ті з них, які проголосували за вихід з договору про збереження меморіалів, який був укладений із РФ. Це дозволило Латвії розпочати процес знесення радянських монументів.
- Раніше міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу. Її звинувачують у поширенні "фейків" про російську армію.
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