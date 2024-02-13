РФ оголосила в розшук прем'єрку Естонії Каллас, міністра культури Литви Кайріса та членів сейму Латвії

Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

Вказано, що також росіяни оголосили у розшук державного секретаря Естонії Таймара Петеркопа. Прем'єрку та держсекретаря розшукують "за статтею кримінального кодексу" за "знищення пам'ятників російським військовим".

За даними "Медіазони", депутатів сейму Латвії оголосили у розшук з тієї ж причини. В базу МВС потрапили ті з них, які проголосували за вихід з договору про збереження меморіалів, який був укладений із РФ. Це дозволило Латвії розпочати процес знесення радянських монументів.