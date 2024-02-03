У Парижі громадянин Малі поранив ножем трьох людей

Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що напад стався о 7:45 ранку (за місцевим часом) на Ліонському вокзалі.

За даними видання, підозрюваним виявився 32-річний малієць, хоча він мав при собі італійське посвідчення водія. Він був озброєний ножем і молотком. Мотив нападу невідомий.

"Чоловік нібито напав на трьох жертв, зберігаючи мовчання протягом усього інциденту, а потім підпалив свій рюкзак, перш ніж був заарештований поліцією. Він має психіатричні розлади, йому 32 роки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, двох поранених госпіталізували у лікарні. Один із постраждалих отримав поранення живота.