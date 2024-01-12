У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу

Про це він сказав у телемарафоні.

"Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Мабуть, усі прекрасно розуміють про що йде мова. Не збили, мабуть, а знищили. Збити - це більше стосується в небі", - сказав речник.

За його словами, знищення літаків і гелікоптерів відбулося саме на аеродромах базування. Крім цього, він пояснив, що йшлося саме про знищення цієї авіації, а не збиття.

"Саме про це, імовірно, говорив президент. Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя - це саме те, що потрібно нам для стримування агресора", - додав Ігнат.