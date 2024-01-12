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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу

У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу

12 січня, 2024 п'ятниця
14:05
Війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив слова президента України Володимира Зеленського про знищення 12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу

Про це він сказав у телемарафоні.

"Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Мабуть, усі прекрасно розуміють про що йде мова. Не збили, мабуть, а знищили. Збити - це більше стосується в небі", - сказав речник.

За його словами, знищення літаків і гелікоптерів відбулося саме на аеродромах базування. Крім цього, він пояснив, що йшлося саме про знищення цієї авіації, а не збиття. 

"Саме про це, імовірно, говорив президент. Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя - це саме те, що потрібно нам для стримування агресора", - додав Ігнат.

  • Напередодні Володимир Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою було знищено 12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу.
Україна
зброя
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
ЗСУ
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