У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив слова президента України Володимира Зеленського про знищення 12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу
Про це він сказав у телемарафоні.
"Знаєте, я б не хотів особливо коментувати слова президента. Мабуть, усі прекрасно розуміють про що йде мова. Не збили, мабуть, а знищили. Збити - це більше стосується в небі", - сказав речник.
За його словами, знищення літаків і гелікоптерів відбулося саме на аеродромах базування. Крім цього, він пояснив, що йшлося саме про знищення цієї авіації, а не збиття.
"Саме про це, імовірно, говорив президент. Тому, звичайно, засоби, які нам постачають партнери, високоточна далекобійна зброя - це саме те, що потрібно нам для стримування агресора", - додав Ігнат.
- Напередодні Володимир Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою було знищено 12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу.
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