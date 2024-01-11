Просто було чим: Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою знищили 26 вертольотів і 12 літаків

Про це президент України розповів на зустрічі із представниками балтійських ЗМІ.

"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які підійматися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - повідомив Зеленський.