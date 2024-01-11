Просто було чим: Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою знищили 26 вертольотів і 12 літаків
Володимир Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою було знищено 12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу
Про це президент України розповів на зустрічі із представниками балтійських ЗМІ.
"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які підійматися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - повідомив Зеленський.
- 10 січня, Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви: очільник країни Ґітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів євро. Також Зеленський зустрівся з очільницею уряду та парламенту Литви.
- 11 січня Зеленський відвідав столицю Естонії Таллінн. Там він зустрівся з президентом Аларом Карісом, який заявив, що Естонія до 2027-го щороку надаватиме Україні допомогу на 0,25% свого оборонного бюджету.
- Цього ж дня Володимир Зеленський відвідав Латвію. Під час зустрічі очільник країни Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Також Зеленський зустрінеться з головою Сейму Дайгою Міерінею та прем'єр-міністром Евікою Сілінею.
- Також Зеленський планує особисто відвідати Всесвітній економічний форум, який має відбутися з 15 по 19 січня у швейцарському Давосі.
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