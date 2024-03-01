У семи українських профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
В Україні у семи профтехах цього року запровадять нову навчальну програму - "Оператор цивільних дронів"
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Йдеться про профтехи у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.
За словами Федорова, завдяки підтримці Євросоюзу вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів. Надалі мережу профтехів, де навчатимуть цієї програми розширюватимуть. Крім того, у планах затвердження освітнього стандарту для цієї професії.
"Вміти керувати цивільним дроном - надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", - наголосив міністр.
- Раніше засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк закликав вводити економіку в шкільну програму. Він вважає, що це допоможе боротися з корупцією і змінити ставлення до грошей в Україні.
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