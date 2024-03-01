У семи українських профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Йдеться про профтехи у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

За словами Федорова, завдяки підтримці Євросоюзу вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів. Надалі мережу профтехів, де навчатимуть цієї програми розширюватимуть. Крім того, у планах затвердження освітнього стандарту для цієї професії.

"Вміти керувати цивільним дроном - надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни", - наголосив міністр.