У школах слід запровадити обов'язкове вивчення економіки, - засновник Всеукраїнської освітньої компанії Кондратюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

Як пояснив Кондратюк, фінансове питання, зокрема й корупція, в Україні не вважається великим злочином. Тому про це варто починати говорити з малечку.

"Це питання не тільки школи, але зі школи все це починається. Потрібно, щоб люди, які викладали у тих школах, університетах розуміли самі наскільки все ж таки погано просувати оці всі комунізми, соціалізм. Для цього, по-перше, можна вводити різноманітні предмети, в першу чергу і в школах, і в університетах на ще глибшому рівні. Розповідати про те, які взагалі є устрої. Бо люди часто навіть у ці теми не заглиблюються і вони думають, що так, як у нас був Радянський Союз і хто звідти вийшов багатий? - хто при розвалі Радянського Союзу десь собі набрав багацько, через це у нас є стійка асоціація що якщо у тебе багато грошей, то ти їх вкрав" - пояснює засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud.

За його словами, від цих установок вже час відходити.

"У школу варто ввести економіку максимально справжню. Пам'ятаю, як у мене був один урок на тиждень семестр чи один рік і як її може вести людина, яка сама не заробляє достатньо грошей. Це повинен бути якийсь підприємець. Я певен багацько підприємців із радістю будуть розповідати про це в університетах, школах, проводити якісь лекції. Якщо ми говоримо про місто, не проблема знайти таких людей, бо є великий вибір. Якщо говорити про маленьке містечко, там все одно є хтось, хто робить якісь великі справи й має змогу проводити цю лекцію і розповідати, що ж насправді таке гроші. Завжди питання економіки та освіти були пов'язані", - пояснив Кондратюк.