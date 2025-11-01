Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Новини У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
Огляд

У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада

Зіновія Воронович
1 листопада, 2025 субота
07:54
Новини відстрочка

З 1 листопада 2025 року починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок онлайн у Резерв+ або офлайн у ЦНАП, а ТЦК напряму документи більше не прийматиме

Зміст

З 1 листопада в Україні змінились правила оформлення відстрочок від мобілізації. В уряді обіцяють, що понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, а подати заяву про отримання відстрочки можна буде через Резерв+ або в ЦНАПі. ТЦК не приймають документи напряму.

"Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі", – зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Важливо: ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Як дізнатись, чи відстрочку продовжили

Автоматично продовжуватимуть відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом. Користувачі Резерв+ отримають сповіщення, якщо їхню відстрочку буде продовжено 5 листопада. Після цього треба оновити документ у застосунку, щоб зміни відобразилися. Якщо сповіщення не надійшло, або підстава змінилась, варто перевірити статус у Резерв+ чи зверніться до ЦНАП.

Довідку про відстрочку з мокрою печаткою більше не видаватимуть. Основним документом для підтвердження відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.

Кому відстрочку продовжать автоматично

  • Людям з інвалідністю;
  • Тимчасово непридатним до військової служби;
  • Батькам трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі);
  • Батькам дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • Батькам повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • Тим, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • Тим, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
    Жінкам та чоловікам, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
  • Студентам денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
  • Науковцям, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
  • Людям, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
  • Родичам Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
    Жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні;
  • Особам, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;
  • Військовим, звільненим з полону.

Які відстрочки оформлятимуть виключно через ЦНАП

Якщо ви оформлюєте відстрочку на підставі одного із пунктів переліку нижче, вам потрібно буде звернутися до ЦНАП:

  • Жінки та чоловіки, які самостійно виховують та утримують дитину (дітей) віком до 18 років (за умови, що другий з батьків цієї дитини визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання у місцях позбавлення волі або є рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини);
    Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність;
  • Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
  • Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд);
  • Опікун особи, визнаної судом недієздатною;
  • Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи;
  • Особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи;
    Члени сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею;
  • Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;
    Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівники, які не залучені до освітнього процесу;
  • Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні;
  • Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час Революції Гідності;
  • Особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України;
    Військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;
  • Військові, звільнені з полону.

Хто може оформити відстрочки у застосунку Резерв+

У застосунку Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Зокрема, з 30 жовтня отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. Окрім них, оформити відстрочку у застосунку можуть:

  • Особи з інвалідністю;
  • Тимчасово непридатні до військової служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);
  • Батьки трьох і більше дітей до 18 років у одному шлюбі;
  • Батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • Жінки та чоловіки з дитиною до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
  • Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий, а також докторанти;
  • Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

 

Теги:
Статті
Суспільство
Кабмін
Міністерство оборони
мобілізація
Корисні поради
Військові новини
ТЦК
Читайте також:
Анатолій Храпчинський
Автор Оксана Ліховід
29 жовтня, 2025 середа
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Автор Андріана Стахів
30 жовтня, 2025 четвер
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
підземне сховище газу
Автор Віталій Бесараб
29 жовтня, 2025 середа
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
Київ
+7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:32
РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: є поранені
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
19:13
Ніколас Мадуро
Мадуро звернувся до Путіна по військову допомогу через тиск США, – WP
18:58
Ексклюзив
ЗСУ, Сили оборони
Ворог експериментує з різними тактиками: пресофіцер 24-ї ОМБр з Часовоярського напрямку
18:49
Bring Kids Back UA
На підконтрольну Україну повернули групу дітей, яких росіяни викрали з Миколаївщини в 2022 році
18:37
Армія+
В "Армія+" з’явився новий рапорт на додаткову відпустку для військових із пільговим статусом
18:22
Аналітика
ТЕЦ у Києві
Цінувати кожен куб газу: як Нафтогаз готується до найскладнішої зими і чи можуть запровадити опалення за графіком
18:19
Геннадій Труханов
Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
18:10
ППО ЗСУ
"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, зростає концентрація безпілотних засобів ураження РФ, - Сирський
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV