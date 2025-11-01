У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
З 1 листопада 2025 року починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок онлайн у Резерв+ або офлайн у ЦНАП, а ТЦК напряму документи більше не прийматиме
З 1 листопада в Україні змінились правила оформлення відстрочок від мобілізації. В уряді обіцяють, що понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, а подати заяву про отримання відстрочки можна буде через Резерв+ або в ЦНАПі. ТЦК не приймають документи напряму.
"Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі", – зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.
Важливо: ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.
Як дізнатись, чи відстрочку продовжили
Автоматично продовжуватимуть відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом. Користувачі Резерв+ отримають сповіщення, якщо їхню відстрочку буде продовжено 5 листопада. Після цього треба оновити документ у застосунку, щоб зміни відобразилися. Якщо сповіщення не надійшло, або підстава змінилась, варто перевірити статус у Резерв+ чи зверніться до ЦНАП.
Довідку про відстрочку з мокрою печаткою більше не видаватимуть. Основним документом для підтвердження відстрочки тепер є електронний військово-обліковий документ з QR-кодом.
Кому відстрочку продовжать автоматично
- Людям з інвалідністю;
- Тимчасово непридатним до військової служби;
- Батькам трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі);
- Батькам дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- Батькам повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- Тим, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- Тим, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
Жінкам та чоловікам, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
- Студентам денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
- Науковцям, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
- Людям, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
- Родичам Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
Жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні;
- Особам, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;
- Військовим, звільненим з полону.
Які відстрочки оформлятимуть виключно через ЦНАП
Якщо ви оформлюєте відстрочку на підставі одного із пунктів переліку нижче, вам потрібно буде звернутися до ЦНАП:
- Жінки та чоловіки, які самостійно виховують та утримують дитину (дітей) віком до 18 років (за умови, що другий з батьків цієї дитини визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання у місцях позбавлення волі або є рішення суду про самостійне виховання та утримання дитини);
Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність;
- Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
- Особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка) (за умови, що ці батьки не мають інших працездатних членів сім’ї, які можуть здійснювати догляд);
- Опікун особи, визнаної судом недієздатною;
- Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи;
- Особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи;
Члени сім’ї другого (або третього) ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею;
- Інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;
Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також наукові працівники, які не залучені до освітнього процесу;
- Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні;
- Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час Революції Гідності;
- Особи, незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України;
Військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу;
- Військові, звільнені з полону.
Хто може оформити відстрочки у застосунку Резерв+
У застосунку Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Зокрема, з 30 жовтня отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. Окрім них, оформити відстрочку у застосунку можуть:
- Особи з інвалідністю;
- Тимчасово непридатні до військової служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років у одному шлюбі;
- Батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- Жінки та чоловіки з дитиною до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
- Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий, а також докторанти;
- Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
