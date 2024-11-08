Уряд виділив ще 22 млн грн на компенсації за розміщення переселенців

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування переселенців у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Документ передбачає виділення відповідним закладам із резервного фонду держбюджету понад 22 млн грн для покриття витрат на комунальні послуги за липень 2024 року. З них буде спрямовано:

понад 3,9 млн грн - МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКСК, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління;

майже 16,4 млн грн - комунальним закладам, державним закладам освіти, які передали на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних і районних рад.

Крім того, понад 1,7 млн грн нададуть обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).