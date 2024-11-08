Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Уряд виділив ще 22 млн грн на компенсації за розміщення переселенців

Уряд виділив ще 22 млн грн на компенсації за розміщення переселенців

Юлія Лаврук
8 листопада, 2024 п'ятниця
17:14
Економіка новини Буковини

Кабінет міністрів України виділив ще 22 млн грн на компенсації за безоплатне розміщення переселенців у закладах

Зміст

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування переселенців у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності. 

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Документ передбачає виділення відповідним закладам із резервного фонду держбюджету понад 22 млн грн для покриття витрат на комунальні послуги за липень 2024 року. З них буде спрямовано:

  • понад 3,9 млн грн - МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКСК, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління;
  • майже 16,4 млн грн - комунальним закладам, державним закладам освіти, які передали на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних і районних рад.

Крім того, понад 1,7 млн грн нададуть обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).

  • У жовтні стало відомо, що з початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 224 млн грн за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
Після перемоги Трампа українцям доведеться жити в новій реальності, - міжнародний оглядач Еспресо
путін
Автор Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
Держдеп США припустив, на яких умовах Путін погодиться на перемовини
Очищення туалету
Автор Крістіна Слончак
7 листопада, 2024 четвер
Чому з'являється жовта смуга на унітазі та як її очистити: найкращі доступні методи
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.32
    Продаж 45.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 листопада
17:56
Вибух
Росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру на Сумщині
17:53
Олаф Шольц
Шольц заявив, що дату дострокових виборів у Німеччині слід обговорити "якомога спокійніше"
17:49
Україна та Росія обмінялись листами від родичів військовополонених
17:46
Оновлено
загиблі військові
РФ повернула Україні тіла 563 полеглих військових. Тіло журналістки Рощиної не віддали
17:35
Віталій Буяльський, збірна України, Ліга націй
Ребров знайшов заміну Циганкову перед надважливими матчами збірної України
17:27
Володимир Путін та Дональд Трамп
Трамп поспілкувався з європейськими лідерами стосовно того, як підштовхувати Україну до поступок Путіну, - Bloomberg
17:23
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не буде
17:22
Ексклюзив
Ту-95МС
"Якраз навпаки": Defense Express прокоментував інформацію Z-блогерів про нібито наказ "видихнути та розслабитися" для стратегічної авіації РФ
17:21
OPINION
Перемога Трампа: загроза чи шанс? Чого чекати Україні
17:19
На Кіровоградщині затримали голову МСЕК, яка вимагала від пораненого військового $2 тис. хабаря
17:13
"20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві нагороди Grierson Awards
17:03
Євген Шевченко
Нардеп Шевченко закликав Зеленського до "початку діалогу". В ОП кажуть, що деякі депутати заплутались у питаннях інтересів України
17:03
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
В Україні з 2025 року підвищать зарплату вчителів, - Лісовий
16:53
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулось 114 боєзіткнень, 32 з них зафіксували на Курахівському напрямку
16:35
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
Кубок України: відбулось жеребкування 1/4 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:32
США, Південна Корея
У Сеулі пригрозили спільною з США відповіддю, якщо КНДР спробує здійснити ядерний удар по Південній Кореї
16:31
У Довженко-Центрі покажуть мультимедійну виставку "Ніхто не острів", присвячену півдню України
16:30
Реджеп Тайїп Ердоган
Війну в Україні можна "легко завершити" завдяки підходу адміністрації Трампа, орієнтованому на вирішення ситуації, - Ердоган
16:30
мобілізація
Голова БФ "Повернись живим" Чмут сказав, чи достатньо буде мобілізувати 160 тис. людей
16:24
Ексклюзив
Тонну м'яса закуповували з 18% води: Ярова про перевірку якості харчових продуктів для ЗСУ
16:02
OPINION
Демографічна стратегія: ні слова про робочі місця
16:00
Ігор Клименко
Очільник МВС Клименко назвав кількість поліцейських, які беруть участь у бойових діях
16:00
Генерал Дмитро Марченко
Генерал-майор Марченко звільнився зі служби: наразі він проходить лікування
15:47
Маріо Драґі
У ЄС закликали до термінової реформи економіки блоку після перемоги Трампа
15:47
довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова
Оголосили довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2024 року
15:43
Оновлено
У Херсоні та в області внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей
15:32
Ексінженер, який під час окупанції Купʼянська транслював телеканали РФ, отримав 11 років за ґратами
15:32
У Києві 7 листопада ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, де живе пані посол Естонії
15:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:16
Україна ЄС
Європейська рада продовжила навчальну місію для українських військових ще на 2 роки
15:13
Інтерв’ю
Павел Коваль, депутат Сейму Польщі
Трамп схилиться перед Путіним? Це нісенітниця, - польський депутат Павло Коваль
15:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-6 листопада
Ворог просувається до 2 км у день: майор запасу НГУ Гетьман про Донецький напрямок
15:04
Оновлено
Наслідки атаки у Києві
Нічна атака РФ: у Києві є постраждалі, в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл
14:46
Вийшов перший тизер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі
14:44
Вимагали гроші в чоловіків під виглядом працівників ТЦК: на Одещині затримали підозрюваних
14:33
Оновлено
російські терористи обстріляли Харків
Росія вдарила КАБами по Харкову: є руйнування та постраждалі. Фото
14:15
Тренінгова система UNITS
Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну тренінгову систему UNITS
14:04
OPINION
Де мир за 24 години? Хто відповідатиме за війну в Україні в адміністрації Трампа
14:03
село Гурівське
На Одещині село Першотравневе перейменували на честь ГУР
13:55
Оновлено
ізраїльські футбольні вболівальники в Амстердамі
Масові напади на футбольних фанів з Ізраїлю в Амстердамі: є поранені, затримали 62 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV