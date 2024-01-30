В окупованому Севастополі партизани "Атеш" з'ясували розташування російських складів "калібрів"

Про це пише партизанський рух "Атеш".

Вказано, що агенти руху провели розвідку на північ від Сухарної бухти. Їм вдалося виявити російські склади з боєприпасами.

"На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння. Також, було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

Координати місць: 44.628525, 33.585635; 44.625469, 33.581552.