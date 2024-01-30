В окупованому Севастополі партизани "Атеш" з'ясували розташування російських складів "калібрів"
Агенти партизанського руху "Атеш" з'ясували місце розташування складів російських ракет типу "Калібр" та іншого озброєння у тимчасово окупованому Криму
Про це пише партизанський рух "Атеш".
Вказано, що агенти руху провели розвідку на північ від Сухарної бухти. Їм вдалося виявити російські склади з боєприпасами.
"На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння. Також, було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.
Координати місць: 44.628525, 33.585635; 44.625469, 33.581552.
- Раніше стало відомо, що у тимчасово окупований Севастополь прибув російський великий десантний корабель. Ймовірно, росіяни виведуть його на бойове чергування.
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