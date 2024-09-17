В Україні очікується зниження температури: прогноз від Наталки Діденко на 18 вересня
У середу, 18 вересня, у деяких регіонах України очікується зниження температури до +22 °C. Водночас можливі дощі з грозами
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"У середу буде цікаве короткочасне зниження температури, як ви бачите на карті внизу, вздовж смуги від Одещини через Вінниччину, частину Черкащини до Житомирщини, Київщини", - написала Діденко.
За її словами, у відповідних регіонах температура повітря становитиме +18...+22 °C. А на решті території України 18 вересня втримається тепла погода - +22...+27 °C.
Водночас майже в усіх регіонах України, крім східної частини, можливі дощі, подекуди з грозами. Вітер залишається рвучким, на півдні, у центральній частині та сході часом до штормового, до 15-20 метрів за секунду.
Яку погоду чекати у Києві
У Києві очікується короткочасне похолодання до +20...+21 °C. Вітер східного напрямку, поривчастий. Також прогнозується невеликий дощ.
Надалі в Україні переважатиме тепла та суха погода.
- 16 вересня у столиці України зафіксували черговий температурний рекорд - мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня.
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