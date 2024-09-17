Як у серпні: у Києві зафіксували черговий температурний рекорд
У понеділок, 16 вересня, у столиці України зафіксували черговий температурний рекорд - мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що 16 вересня мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,5°С. Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С.
"За кліматичною нормою така температура повітря відповідає початку серпня", - вважають науковці.
- У Києві 14 та 15 вересня зафіксували три температурні рекорди - мінімальні температури повітря й середньодобова температура.
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