У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди
У Києві 14 та 15 вересня зафіксували три температурні рекорди - мінімальні температури повітря й середньодобова температура
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Так, мінімальна температура повітря 14 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,1°C. Попереднє рекордне значення 2011 року перевищено на 0,6°С.
Водночас мінімальна температура повітря 15 вересня в Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 19,4°С.
Того ж дня середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і становила 23,3°С - це перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2°С, а кліматичну норму - на 7,7°С.
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Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
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