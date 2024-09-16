У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, мінімальна температура повітря 14 вересня у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,1°C. Попереднє рекордне значення 2011 року перевищено на 0,6°С.

Водночас мінімальна температура повітря 15 вересня в Києві також виявилась найвищою для цього дня і знизилась лише до 19,4°С.

Того ж дня середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і становила 23,3°С - це перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2°С, а кліматичну норму - на 7,7°С.