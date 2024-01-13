Важливо для експорту України: у Болгарії прокоментували угоду із розмінування Чорного моря
Спільна операція Болгарії, Румунії та Туреччини зі створення протимінної групи в Чорному морі покликана зробити судноплавство у цьому регіоні безпечнішим. Зокрема для української морської торгівлі та експорту агропродукції
Про це йдеться в інтерв'ю міністра оборони Болгарії Тодора Тагарєва "Голосу Америки".
За словами очільника болгарського оборонного відомства, країни запустять відповідну операцію, щоб "зменшити ризики ненавмисного вибуху та плавучих морських мін, а також для запобігання іншим ризикам"
"Це обов'язково допоможе Україні, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки тощо", - заявив він.
Тагарев уточнив, що для такої ініціативи Болгарія, Румунія та Туреччина призначать три мінно-пошукові кораблі від кожної країни та один корабель управління.
Крім того, додав глава Міноборони Болгарії, країни-підписанти угоди створять комітет для управління операцією, до якої зможуть долучитися інші держави після закінчення війни РФ проти України.
- 11 січня Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільний план щодо очищення Чорного моря від мін.
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