Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря
Туреччина, Болгарія та Румунія після місяців переговорів 11 січня підписали угоду про спільний план щодо очищення Чорного моря від мін
Про це повідомляє Reuters.
Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Анджел Тілвар та заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов у Стамбулі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо формування тристоронньої ініціативи, яка сприятиме очищенню моря від вибухонебезпечних предметів.
У матеріалі зазначено, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну морські міни становлять загрозу експортним маршрутам через Чорне море. Зокрема, було пошкоджено кілька комерційних суден та балкер, що прямував до порту річки Дунай для завантаження зерна.
"З початком війни виникла загроза плавучих мін у Чорному морі. Для боротьби з нею... ми домовилися сформувати оперативну групу протимінних заходів у Чорному морі", - сказав Гюлер.
Він також додав, що до цієї ініціативи від кожної країни будуть залучені по три мінно-пошукові кораблі та одне судно управління.
Водночас командувачі ВМС трьох держав-підписантів сформують комітет для управління операцією, а після закінчення війни до нього зможуть приєднатися й інші охочі країни, розповів Гюлер.
Турецький міністр оборони заявив, Анкара розглядає потенційний внесок у цю ініціативу нечорноморських союзників по НАТО як "цінний", однак вона буде відкрита лише для кораблів "трьох прибережних країн-союзників".
- 21 листопада стало відомо, що члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну.
- 16 грудня було оголошено, що підписання угоди між Болгарією, Румунією та Туреччиною щодо розмінування Чорного моря відбудеться 11 січня.
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