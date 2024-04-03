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Тваринний або рослинний білок: чим вони відрізняються та який з них корисніший для людини

3 квітня, 2024 середа
21:15
корисні поради їжа

Білок міститься в різних продуктах харчування як тваринного, так і рослинного походження. Про користь білків існує давня дискусія, яка триває досі. Розкажемо, яка різниця між тваринним та рослинним білками і який з них корисніший

Для чого потрібен білок в організмі

  • білок має вирішальне значення для різних функцій організму і є будівельним матеріалом для тканин, м'язів, органів, ферментів, гормонів та імунітету
  • він допомагає відновлювати та нарощувати м'язи після тренувань, підтримує метаболічні процеси та дає відчуття ситості
  • без достатньої кількості білка можна відчувати слабкість м'язів, втому, також погіршується імунна система та уповільнюється загоєння ран.

Рекомендована дієтична норма становить 0,8 г білка на кілограм маси тіла.

У чому переваги тваринного білка

Нежирне м'ясо, риба, яйця та молочні продукти містять багато корисного білка.

Тварина має всі складові, які потрібні для здоров'я і зростання нашого тіла. Він допомагає відновлювати тканини, підтримує імунну систему та роботу гормонів.

Крім того, він є джерелом та інших важливих корисних речовин, включаючи вітаміни та мінерали, які важливі для здоров'я. Наприклад, вітамін В12, залізо, цинк та омега-3 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю мозку, підтримують імунітет та роботу еритроцитів.

Крім того, споживання тваринного білка допомагає контролювати вагу, оскільки вони насичують, зменшують апетит та допомагають уникнути переїдання.

Взагалі, включення тваринного білка до раціону в помірних кількостях може підтримати різні функції організму.

У чому переваги рослинного білка

Рослинні білки - це корисні білки, які містяться в бобових - нут, сочевиця, квасоля, тофу, соя, сейтан, горіхи, насіння, темп і частково кіноа. Їх можна використовувати для приготування різних блюд, таких як хумус, супи, гарніри.

Вони є важливим джерелом білка та забезпечують наш організм клітковиною, вітамінами та мінералами.

Вживання рослинних білків замість тваринних має багато переваг для здоров'я. Він підтримує здорову вагу, зменшує ризик розвитку діабету 2 типу, підвищує тривалість життя.

Вони також допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, оскільки містять менше насичених жирів та холестерину порівняно з тваринними джерелами білка.

Які білки корисніші — тваринні чи рослинні

Тваринні та рослинні білки мають свої відмінності за своїм складом, джерелом походження та впливом на здоров'я.

Тваринний білок, що міститься в м'ясі, молочних продуктах та яйцях, містить усі необхідні амінокислоти та основні поживні речовини, необхідні для здоров'я. Завдяки вмісту В12 тваринний білок вважається повноцінним.

Однак він також містить багато насичених жирів та холестерину, що впливає на роботу серцево-судинної системи.

Рослинні білки, що містяться в бобових, зернових, горіхах і насінні, також багаті на поживні речовини, але вони мають менше насичених жирів і холестерину. Рослинна дієта пов'язана з меншим ризиком серцевих захворювань, діабету та деяких видів раку.

Тому можна споживати як рослинні, і тваринні джерела білка. Однак краще обмежувати споживання тваринного білка і включати його до раціону лише в помірних кількостях.

Щоб забезпечити добову норму білка з рослинних джерел, краще поєднувати різні продукти рослинного походження. Так ви можете отримати всі необхідні поживні речовини та збалансувати раціон.

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