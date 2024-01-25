Водій з України у Стамбулі вчинив смертельну ДТП

Про це повідомляє інформаційне агентство IHA.

"73-річний чоловік, який намагався перебігти дорогу в стамбульському районі Каитхане, був збитий вантажівкою, якою кермував водій з України та який приїхав в Стамбул з Києва, подолавши відстань приблизно 1500 кілометрів", - повідомляє інформаційне агентство.

У результаті інциденту 73-річний чоловік отримав численні травми та був доставлений до лікарні, де

Видання зазначає, що водія було затримано для надання показів. Він розповів, що літній чоловік з'явився неочікувано та перебував у сліпій зоні авто, тому водій його не бачив. Судом було порушено кримінальну справу за звинуваченням про вчинення тілесних ушкоджень з необережності, після чого водія було відпущено.