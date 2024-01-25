Водій з України у Стамбулі вчинив смертельну ДТП
У Стамбулі вантажівка, якою керував водій з України, збила 73-річного чоловіка, який намагався перебігти вулицю у невстановленому місці. Чоловік отримав травми, був доставлений до лікарні, де згодом помер
Про це повідомляє інформаційне агентство IHA.
"73-річний чоловік, який намагався перебігти дорогу в стамбульському районі Каитхане, був збитий вантажівкою, якою кермував водій з України та який приїхав в Стамбул з Києва, подолавши відстань приблизно 1500 кілометрів", - повідомляє інформаційне агентство.
У результаті інциденту 73-річний чоловік отримав численні травми та був доставлений до лікарні, де
Видання зазначає, що водія було затримано для надання показів. Він розповів, що літній чоловік з'явився неочікувано та перебував у сліпій зоні авто, тому водій його не бачив. Судом було порушено кримінальну справу за звинуваченням про вчинення тілесних ушкоджень з необережності, після чого водія було відпущено.
- 16 січня на трасі Мерсін - Анталія у Туреччині сталася ДТП за участі міжміського пасажирського автобуса, унаслідок чого загинули 9 людей, ще щонайменше 30 травмувалися.
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