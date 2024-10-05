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Головна Економіка ВПО полегшили придбання житла за програмою єОселя

ВПО полегшили придбання житла за програмою єОселя

Юлія Лаврук
5 жовтня, 2024 субота
21:15
Економіка ключ

На засіданні 4 жовтня Кабінет міністрів змінив вимоги для придбання житла за іпотекою єОселя. Таким чином переселенці зможуть придбати квартиру або будинок віком до десяти років

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Уряд розширив можливості для внутрішньо переміщених осіб за програмою. Вони зможуть купувати квартири або будинки віком до десяти років, тоді як раніше вік житла за єОселею для них був обмежений трьома роками", - йдеться у повідомленні.

Водночас для більшості громадян єОселя стає орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому.

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Таким чином можливість придбати житло за програмою віком до 10 років можуть ВПО в усіх регіонах, а також військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та ветерани - в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

Придбати квартиру або будинок віком до трьох років можуть військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та ветерани у решті регіонів, а також всі інші громадяни за умовами програми.

Рішення набуде чинності через 30 днів після публікації, а норми щодо житла, яке беруть в іпотеку в інтересах ВПО - 18 грудня.

  • Відтепер українці, які втратили житло через війну, зможуть через Дію використати житловий сертифікат єВідновлення, щоб сплатити перший внесок за програмою єОселя.
Теги:
Суспільство
Україна
Кабмін
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