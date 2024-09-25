Відтепер у Дії можна сплатити перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення
Відтепер українці, які втратили житло через війну, зможуть через Дію використати житловий сертифікат єВідновлення, щоб сплатити перший внесок за програмою єОселя
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Наприклад, ви отримали сертифікат на 2 млн грн за знищене житло, але квартира, яку ви хочете придбати, коштує дорожче. Раніше довелося б одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант", - пояснив Федоров.
Відтепер покрити перший внесок можна сертифікатом єВідновлення, а решту взяти в кредит через єОселю. Залежно від пільгової категорії кредитна ставка буде 3% або 7%.
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- 22 лютого Верховна Рада ухвалила закон, за яким українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".
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