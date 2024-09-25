Відтепер у Дії можна сплатити перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наприклад, ви отримали сертифікат на 2 млн грн за знищене житло, але квартира, яку ви хочете придбати, коштує дорожче. Раніше довелося б одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант", - пояснив Федоров.

Відтепер покрити перший внесок можна сертифікатом єВідновлення, а решту взяти в кредит через єОселю. Залежно від пільгової категорії кредитна ставка буде 3% або 7%.

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