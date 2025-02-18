Якби США пішли на Росію, там ніхто не пручався б, - психологиня Лариса Волошина

Таку думку висловила журналістка і психологиня Лариса Волошина у спільному проєкті Українського ПЕНу та телеканалу "Еспресо" "Власні назви".

За її словами, немає жодної нації в Європі, яка здатна була б на такий опір, який чинить зараз Україна, адже для них стратегія виживання - це здатися.

"І це те, що вони робили. Ні, вони здатні повоювати на імперському рівні – "хто з нас крутіший". "Ми - Америка" чи "велика Франція" - за гонор вони готові. До речі, як і росіяни. Насправді вони воюють за гонор. От ми кажемо, вони воюють, щоб знищити нас. Так. Але для чого? Поки є ми, вони не можуть бути великими", - зазначила Волошина.

Психологиня вважає, що зі сторони РФ саме за цей гонор і велич ведеться війна.

"До речі, я більш ніж певна, що якби зараз США всією міццю взяли й пішли, умовно, на них, - ніхто б не пручався. Пам'ятаєш, як вони не пручалися проти цього бандюка Пригожина (йдеться про заколот очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина улітку 2023 року, - ред.)? Я думаю, що точно так вони зустрічали б і американську або китайську армію, без питань. Тому що там, де гонор - це абсолютно психологічний момент, він багато що пояснює", - наголосила Лариса Волошина.