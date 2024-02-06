Які принти сьогодні в зимовому тренді? ТОП-5

Принт №1: Квіти

У моді принт із наївними яскравими квітами, що нагадують малюнки дітей або мультфільмові замальовки. Квіти завжди в моді. Навіть взимку. То ж, нехай квітнуть сади на зимових теренах. Квіти актуальні на будь-якому типу одягу: буде то сукня, костюм чи пальто.

Фото: lookstudio на Freepik

Фото: Pradа

Принт №2: "колор-блок"

Вибирай речі із яскравими кольоровими блоками, які легко міксувати між собою. Однотонні та різних кольорів верх і низ, або сукня й пальто чи сверт та спідниця. Експерементуйте з блоками яскравих кольорів.

Фото: halayalex на Freepik

Фото: Богдана Трофімюк

Принт №3: "Шашка"

Завжди актуальний та завжди стильний. Цей геометричний принт легко поєднувати з іншими малюнками, наприклад, з квітами або з фотопринтом. Шашечка може бути не тільки у вигляді шахової дошки. Поєднуйте одяг у клітку з різними барвами інших елементів одягу.

Фото: prostooleh на Freepik

Фото: Saint Laurent

Принт №4: Акварельний

Це одяг із малюнком, схожим на роботу справжнього художника-аквареліста. Принт не надто розтиражований, а тому й цікавий. Експерементуйте і шукайте свою акварель.

Фото: Freepik

Принт №5: Polka dot

Старий добрий горох знову в трендах. Але цієї зими вибирай яскравішу гаму, а не просто чорно-біле поєднання. Хоча, класична чорно-біла гамма найяскравіша в думках консерватора. Отож, у моді будь-які варіації романтичного горошку.

Фото: Freepik

Фото: Miu Miu





