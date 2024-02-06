Які принти сьогодні в зимовому тренді? ТОП-5
Пропонуємо 5 красивих принтів, які будуть у моді цієї зими. Поціновувачі модних тенденцій носитимуть одяг яскравих кольорів та відтінків, які розфарбують сірі будні зими
Принт №1: Квіти
У моді принт із наївними яскравими квітами, що нагадують малюнки дітей або мультфільмові замальовки. Квіти завжди в моді. Навіть взимку. То ж, нехай квітнуть сади на зимових теренах. Квіти актуальні на будь-якому типу одягу: буде то сукня, костюм чи пальто.
Фото: lookstudio на Freepik
Фото: Pradа
Принт №2: "колор-блок"
Вибирай речі із яскравими кольоровими блоками, які легко міксувати між собою. Однотонні та різних кольорів верх і низ, або сукня й пальто чи сверт та спідниця. Експерементуйте з блоками яскравих кольорів.
Фото: halayalex на Freepik
Фото: Богдана Трофімюк
Принт №3: "Шашка"
Завжди актуальний та завжди стильний. Цей геометричний принт легко поєднувати з іншими малюнками, наприклад, з квітами або з фотопринтом. Шашечка може бути не тільки у вигляді шахової дошки. Поєднуйте одяг у клітку з різними барвами інших елементів одягу.
Фото: prostooleh на Freepik
Фото: Saint Laurent
Принт №4: Акварельний
Це одяг із малюнком, схожим на роботу справжнього художника-аквареліста. Принт не надто розтиражований, а тому й цікавий. Експерементуйте і шукайте свою акварель.
Фото: Freepik
Принт №5: Polka dot
Старий добрий горох знову в трендах. Але цієї зими вибирай яскравішу гаму, а не просто чорно-біле поєднання. Хоча, класична чорно-біла гамма найяскравіша в думках консерватора. Отож, у моді будь-які варіації романтичного горошку.
Фото: Freepik
Фото: Miu Miu
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