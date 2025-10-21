Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини

Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала надважливе обладнання військовослужбовцям 21 полку безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" Третього армійського корпусу. Зазвичай наші захисники потребують безпілотників, та цього разу запит до керівника авіакомпанії Володимира Ткаченка був більш специфічним.

"Допомагати Силам оборони — це не опція, це база. Ми в тилу маємо можливість працювати тільки тому, що хтось обрав шлях боротьби. Найменше, що ми можемо робити, — це підтримувати наших Захисників та Захисниць. Зараз ти або на фронті, або для фронту. Коли до мене потрапляють запити від військових, то ми в авіакомпанії шукаємо можливості їх виконати повністю і якомога швидше. Бо кожен такий запит — це не про гроші, це збережені життя, це виграний час, це крок до перемоги", — каже Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.



фото: Богдан Богомаз

фото: Богдан Богомаз

Оборонці Харківщини отримали обладнання на понад 4 мільйони гривень. Їм передали 3D-принтери із витратними матеріалами та комплектуючими, системи зв'язку, мікроскопи, паяльні станції, перфоратори, акумуляторні дрилі-шуруповерти, десятки роутерів, ноутбуки та акумуляторні батареї. Бійці полку безпілотних систем “KRAKEN¹⁶⁵⁴ ” кажуть, що завдяки такій допомозі зможуть розширити свої можливості.

фото: Богдан Богомаз

“Ми в тиждень робимо понад 2 тисячі скидів з БПЛА, тепер ми зможемо цю цифру помножити на декілька разів. Росія воює м'ясом, а ми повинні воювати інноваціями, технологіями, роботами і всіма іншими засобами, які в нас є. Тому ми завжди намагаємося робити так, щоб менше всього використовувати особовий склад, а більше - роботизовані дрони, наземні дрони, БПЛА”, - розповідає Костянтин Немічев, заступник командира полку безпілотних систем “KRAKEN¹⁶⁵⁴ ”.

У полку пояснюють, що ситуація на полі бою вкрай напружена. Тож така допомога саме вчасно.

“Ворог користується міжпозиційним простором і проводить інфільтрацію військ в наші тили, наступаючи в боях з піхотою. Полк безпілотних систем виконує завдання в смузі всього корпусу, насичуючи лінійні бригади, які виконують бойові завдання на тих чи інших напрямках”, - розповідає Олег Романов, заступник командира полку безпілотних систем “KRAKEN¹⁶⁵⁴ ” Третього Армійського Корпусу.

фото: Богдан Богомаз

Серед тих, хто привіз допомогу захисникам до Харкова - ветеран Євгеній Тимошенко. Він знає, що таке війна, адже й сам стояв на захисті Харківщини.

Євгеній Тимошенко - ветеран, працівник ПрАТ “АК “Українські вертольоти” додав: “Якщо ніхто не буде підтримувати військових, то у нас не буде країни. Авіакомпанія своїм прикладом хоче показати, що військових треба підтримувати. Вони там воюють, а ми робимо все, щоб у них був надійний тил”.

Підтримка Сил оборони України - частина корпоративної культури. Так кажуть в авіакомпанії “Українські вертольоти”. На це спрямовують, як частину прибутків, так і частину зарплат колективу. Від початку повномасштабної війни авіакомпанія надала благодійну допомогу на суму понад 306 млн гривень. З них: майже 210 млн грн на підтримку війська.