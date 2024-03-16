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Запросив до себе незнайомку з кафе: у 82-річного киянина під час побачення зникли накопичені гроші

16 березня, 2024 субота
13:10
Кримінал Гривня, 1000 гривень, гроші

У Києві поліцейські затримали жінку, яка на побаченні вкрала у 82-річного пенсіонера його заощадження. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Києва.

"Пенсіонер довірився незнайомці та запросив її до себе в гості. Зловмисниця, побачивши, де потерпілий зберігає заощадження – 9 тис. грн, викрала їх і втекла. Жінку затримали та повідомили про підозру", - зазначили у поліції.

Правоохоронці розповідають, що до Святошинського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його обікрали. Чоловік у віці 82 років розповів, що у закладі харчування до нього підійшла незнайомка аби познайомитись, після чого він запросив її додому. 

"Вдома у пенсіонера жінка побачила, де він зберігає заощадження і, коли пенсіонер відволікся, вона викрала 9 тис. грн та втекла з квартири", - з'ясувала поліція.

Оперативники встановили особу правопорушниці та затримали її. У зловмисниці вони вилучили частину викрадених грошей.

Жінці повідомлено про підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: facebook Поліція Києва

  • За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Калуської окружної прокуратури суд визнав 44-річного місцевого жителя винуватим у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні документами.
Теги:
Суспільство
новини Києва
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