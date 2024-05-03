Зеленський розповів, як влада збирається відбудовувати Україну в умовах масової еміграції

Ця розмова відбулася під час візиту президента до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, відео з якого розмістила його пресслужба.

Один з учасників зустрічі вказав на те, що зараз ми спостерігаємо відтік працездатного населення з України, в законний і незаконний спосіб. І більшість, за оцінками експертів, не планують повертатися. Зеленського спитали, яким чином влада з огляду на це планує відновлювати країну.

"Я думаю, що експертів різних дуже багато, але ніхто точно не знає, в якій кількості українське населення повернеться. На мою думку, люди завжди повертаються туди, де Батьківщина, де сім'я, де робота. Це три головні елементи. Безпека Батьківщини - це закінчення війни. Це можливість возз'єднатися з воїном, який повертається з фронту і є твоїм батьком або чоловіком. А той, хто не прийде, на жаль, – вічна пам'ять. Але тут буде могила цієї людини, і це теж дуже важливо", - відповів президент.

На його переконання, як би добре за кордоном не ставилися до наших людей, "ніхто так поважати українців, як Україна, не буде".

"Краще, ніж удома, ніде не буде", - наголосив Зеленський.

Він упевнений, що після війни буде великий потік охочих повернутися в Україну, і роботи буде багато. Багато західних компаній інвестуватимуть у відбудову України, зазначив президент.