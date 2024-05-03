Зеленський розповів, як влада збирається відбудовувати Україну в умовах масової еміграції
Президента України Володимира Зеленського запитали, як влада планує відновлювати країну після війни, враховуючи масовий відтік кваліфікованих кадрів за кордон
Ця розмова відбулася під час візиту президента до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, відео з якого розмістила його пресслужба.
Один з учасників зустрічі вказав на те, що зараз ми спостерігаємо відтік працездатного населення з України, в законний і незаконний спосіб. І більшість, за оцінками експертів, не планують повертатися. Зеленського спитали, яким чином влада з огляду на це планує відновлювати країну.
"Я думаю, що експертів різних дуже багато, але ніхто точно не знає, в якій кількості українське населення повернеться. На мою думку, люди завжди повертаються туди, де Батьківщина, де сім'я, де робота. Це три головні елементи. Безпека Батьківщини - це закінчення війни. Це можливість возз'єднатися з воїном, який повертається з фронту і є твоїм батьком або чоловіком. А той, хто не прийде, на жаль, – вічна пам'ять. Але тут буде могила цієї людини, і це теж дуже важливо", - відповів президент.
На його переконання, як би добре за кордоном не ставилися до наших людей, "ніхто так поважати українців, як Україна, не буде".
"Краще, ніж удома, ніде не буде", - наголосив Зеленський.
Він упевнений, що після війни буде великий потік охочих повернутися в Україну, і роботи буде багато. Багато західних компаній інвестуватимуть у відбудову України, зазначив президент.
- У квітні минулого року соціологиня Елла Лібанова казала, що за оптимістичним сценарієм в Україну повернуться 50% біженців.
- За оцінками Світового банку, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить 486 млрд доларів США.
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