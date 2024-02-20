Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга народу", - джерела
Президент Володимир Зеленський 21 лютого скликає народних депутатів від "Слуги народу" – вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляють декілька джерел, з посиланням на депутатів фракції.
Однак співрозмовники "Суспільного" не уточнили теми зібрання, яке відбудеться вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Поки б не перебільшував би чутки, що там може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях", - зазначив нардеп Ярослав Залізняк.
Джерела "Української правди" пояснюють, що фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але у Зеленського не було на це часу.
На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає.
Депутати у фракційному чаті голосують за запитання, які поставити президенту. Ті 10, які наберуть найбільше голосів, будуть озвучені Зеленському, додають в УП.
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