Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга народу", - джерела

Про це повідомляють декілька джерел, з посиланням на депутатів фракції.

Однак співрозмовники "Суспільного" не уточнили теми зібрання, яке відбудеться вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Поки б не перебільшував би чутки, що там може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях", - зазначив нардеп Ярослав Залізняк.

Джерела "Української правди" пояснюють, що фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але у Зеленського не було на це часу.

На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає.

Депутати у фракційному чаті голосують за запитання, які поставити президенту. Ті 10, які наберуть найбільше голосів, будуть озвучені Зеленському, додають в УП.