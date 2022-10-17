Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наповнюємо лікарні Херсона пораненими росіянами й цілком зрозуміло, що незабаром Херсон буде оточений нашими військами", - наголосив Воля.

За його словами, коли на Херсонщині росіяни заглушили зв’язок, у цей момент відбувалися ворожі рухи з Кримського напрямку та навпаки.

"Але у них уповільнена логістика. Коли відновився зв’язок, то ротаційні рухи зменшилися. Росіяни мають проблеми з постачанням боєкомплектів, їжі та забезпечення. До зими вони не готові, моральний стан російських військ падає", - підкреслив Воля.

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що війська РФ потерпають від вогневого контролю ЗСУ

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