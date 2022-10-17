Незабаром Херсон буде оточений українськими військами, - офіцер Руху Опору "Вільна Україна" Воля
Офіцер Руху Опору "Вільна Україна" Нестор Воля зауважив, що ЗСУ на Півдні методично знищують боєкомплекти, штаби та шляхи постачання противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наповнюємо лікарні Херсона пораненими росіянами й цілком зрозуміло, що незабаром Херсон буде оточений нашими військами", - наголосив Воля.
За його словами, коли на Херсонщині росіяни заглушили зв’язок, у цей момент відбувалися ворожі рухи з Кримського напрямку та навпаки.
"Але у них уповільнена логістика. Коли відновився зв’язок, то ротаційні рухи зменшилися. Росіяни мають проблеми з постачанням боєкомплектів, їжі та забезпечення. До зими вони не готові, моральний стан російських військ падає", - підкреслив Воля.
- Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що війська РФ потерпають від вогневого контролю ЗСУ
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