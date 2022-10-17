На трьох мобіків дають один автомат, щоб стріляти по черзі, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що війська РФ потерпають від вогневого контролю ЗСУ
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Херсонщину стягнуті так звані елітні десантно-штурмові, десантно-парашутні війська, берегова охорона РФ. Вони досить суттєво потерпали від нашого вогневого контролю. Знищені командні пункти, ми позбавили їх сталого управління військами. Там є потреба і туди привозять цих мобілізованих. На трьох мобілізованих дають один автомат, щоб стріляти по черзі. Це не підтримує бойовий дух мобіків", - зауважила Гуменюк.
За її словами, російські мобілізовані активно користувалися сайтом "Хочу жити".
"Настільки активно, що прокуратура Росії вже його заблокувала. Оскільки цей сайт підривав мобілізацію у Росії. Але ми продовжуємо інформаційну кампанію. Є інші чат-боти, є гаряча лінія і мобілізовані активно переходять в обмінний фонд", - додала Гуменюк.
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