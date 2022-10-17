Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил ЗС України. Протягом години – з 21.30 по 22.30 16 жовтня військами Повітряних Сил знищено 9 дронів-камікадзе "Шахед-136", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відомо, що по одному "шахіду" знищили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України.

15 жовтня керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран заявив, що Збройні сили України збивають до 70% іранських дронів-камікадзе та можуть підвищити цей показник, але проблема цілком не буде вирішена.

Увечері 16 жовтня керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив влучання по області та підтвердив збиття двох ворожих дронів-камікадзе. До цього у Миколаєві було чутно повторні вибухи.

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