Рівень збиття іранських дронів-камікадзе - 60-70%, - керівник центру підготовки операторів БПЛА Таран
Збройні сили України збивають до 70% іранських дронів-камікадзе та можуть підвищити цей показник, але проблема цілком не буде вирішена
Про це в ефірі Еспресо заявив керівник Центру підготовки операторів БПЛА “Крук” Віктор Таран.
"Я вважаю, що ті речі, які зараз роблять ЗСУ і той варіант збиття, який вони зараз знайшли є максимально ефективним. Ми користуємося інструментами часів Другої світової війни. Крупнокаліберні кулемети та виявлення їх на підльоті. Тому і підвищується з кожним днем відсоток їхньої вразливості", - зазначив він.
На думку Тарана, ЗСУ не стоять на місці в цьому питанні, розвиваються та рухаються вперед.
"Повністю проблему ми не вирішимо. Якщо рівень збиття зараз 60-70%, то я думаю, що ми доведемо це і до кращих показників", - підсумував він.
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