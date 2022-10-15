Про це в ефірі Еспресо заявив керівник Центру підготовки операторів БПЛА “Крук” Віктор Таран.

"Я вважаю, що ті речі, які зараз роблять ЗСУ і той варіант збиття, який вони зараз знайшли є максимально ефективним. Ми користуємося інструментами часів Другої світової війни. Крупнокаліберні кулемети та виявлення їх на підльоті. Тому і підвищується з кожним днем відсоток їхньої вразливості", - зазначив він.

На думку Тарана, ЗСУ не стоять на місці в цьому питанні, розвиваються та рухаються вперед.

"Повністю проблему ми не вирішимо. Якщо рівень збиття зараз 60-70%, то я думаю, що ми доведемо це і до кращих показників", - підсумував він.