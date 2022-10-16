Про це Віталій Кім повідомив в телеграм.

За його словами, знищено два ворожі дрони-камікадзе. Також він підтвердив, що ворог завдав нових ударів по території області. До цього у Миколаєві було чутно повторні вибухи.

13 жовтня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву, ракета влучила в житловий будинок. Унаслідок російської атаки загинуло вісім людей. Пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під'їзди перебувають в аварійному стані.