Ворог знову обстрілює Миколаївщину
Повітряна тривога оголошена в усій області відразу після опівночі – у Миколаєві лунають вибухи
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
"Повітряна тривога !!! Вся область", - написав голова Миколаївської ОВА.
Про вибухи у Миколаєві також повідомляє "Суспільне":
"У Миколаєві лунають вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога".
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