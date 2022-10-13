Ворог знову обстрілює Миколаївщину

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Повітряна тривога !!! Вся область", - написав голова Миколаївської ОВА.

Про вибухи у Миколаєві також повідомляє "Суспільне":

"У Миколаєві лунають вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога".

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